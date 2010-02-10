В Харькове ограбили Правэкс-банк

Грабители, которые вчера совершили разбойное нападение на отделение «Правэкс-банка» в Харькове, похитили более 100 тыс. грн.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА. (Сначала речь шла о похищенной сумме в 50 тыс. грн. – УНИАН).

Она уточнила, что ограбление произошло в 17.10 во вторник, 9 февраля. Нападавшие в масках, с применением оружия неустановленного образца, разбили стеклянную кабину и, угрожая работникам банка, вынесли деньги в гривневых и долларовых банкнотах, общая сумма которых составляет более 100 тыс. грн., сказала Л.ВОЛКОВА.

По ее словам, на месте происшествия работала группа кинологов со служебной собакой. Милиция продолжает поиски грабителей. В Харьковской области объявлен план «Сирена».

Уголовное дело возбуждено по статье 187 (ч.3) Уголовного кодекса Украины (разбой), предусматривающей от 7 до 12 лет лишения свободы.