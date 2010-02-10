Майкл Джексон был убит - официальный отчет о вскрытии

Коронер Лос-Анджелеса (следователь, ведущий дела о загадочной смерти) опубликовал полный отчет о результатах вскрытия тела скончавшегося в июне 2009 года "короля поп-музыки" Майкла Джексона, согласно которому музыкант был убит передозировкой пропофола (сильнодействующего анестетика).

Об этом сообщает NEWSru.

Ранее личный врач М.Джексона кардиолог Конрад МЮРРЕЙ, который 8 февраля не признал себя виновным по обвинению в непредумышленном убийстве певца, сообщил, что сделал М.Джексону инъекцию пропофола, чтобы помочь ему заснуть.

Однако, по словам специалиста по анестезиологии доктора Сэльмы КАЛМЗ, которая была нанята в качестве консультанта, на ее памяти "не было случаев использования пропофола для облегчения бессонницы", говорится в отчете.

Напомним, накануне прокуратура Лос-Анджелеса предъявила К.МЮРРЕЮ обвинения в непредумышленном убийстве певца. В случае признания виновным кардиологу грозит четыре года тюрьмы, уточнило обвинение.

В суде К.МЮРРЕЙ не признал себя виновным и был освобожден под залог 75 тысяч долларов против 300 тысяч долларов, на которых настаивала прокуратура. Врач может свободно перемещаться в США, но не покидать их территории. Паспорт у К.МЮРРЕЯ изъят.

На прошлой неделе кардиолог, практикующий в Хьюстоне (штат Техас), прибыл в Лос-Анджелес с целью добровольно отдать себя в руки правосудия. Это позволило врачу избежать унизительной процедуры ареста и доставки в суд в наручниках.

Местные наблюдатели отмечают, что среди своих пациентов К.МЮРРЕЙ пользовался высоким авторитетом.

Когда М.Джексону внезапно стало плохо 25 июня прошлого года, К.МЮРРЕЙ находился при нем в доме знаменитости в Лос-Анджелесе. Врач, по его собственным словам, пытался спасти жизнь певца и сделал ему закрытый массаж сердца перед приездом "скорой помощи".

Кардиолог заподозрен в том, что ввел королю поп-музыки, как оказалось, летальную дозу "пропофола". Данный сильнодействующий препарат применяется для погружения пациентов в состояние искусственной комы.

Как указывается в обвинительном заключении прокуратуры, врач К.МЮРРЕЙ повел себя в данной ситуации "противозаконно, но без злого умысла". Вина кардиолога заключается в том, что он, стараясь погрузить певца в сон путем инъекции сильного успокоительного, действовал "неосторожно и без должной осмотрительности".

В свидетельстве о смерти певца говорится, что он скончался от "сильной интоксикации препаратом "пропофол", вызванной "внутривенной инъекцией препарата другим человеком".

Это позволило прокуратуре обвинить К.МЮРРЕЯ в преступной халатности и непредумышленном убийстве.

Защита К.МЮРРЕЯ настаивает, что ее клиент никогда и ни при каких обстоятельствах не выписывал и не вводил в организм М.Джексона смертельно опасных препаратов.

Напомним, М.Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни.