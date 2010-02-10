Газпрому откроют доступ к электроэнергетике Беларуси

Белоруссия предложила "Газпрому" принять участие в проекте строительства второго блока Березовской ГРЭС, одной из крупнейших в стране, стоимостью 490 миллионов долларов. Взамен Минск намерен просить российский концерн сохранить цены на газ в 2010 году на прошлогоднем уровне, пишет газета "Коммерсант".

Сейчас Беларусь получает газ по 168,8 доллара за тысячу кубометров, но просит снизить цену до 150 долларов. Для "Газпрома", как утверждает "Коммерсант", согласие обернется потерей 394-414 миллионов долларов доходов при поставке 21-22 миллиардов кубометров газа Минску в 2010 году. Сейчас предложения Минска рассматривает руководство российского концерна.

С 2008 года цена на газ для Белоруссии рассчитывается ежеквартально по формуле, привязанной к стоимости нефти. Согласно этим расчетам, скидка на топливо для Минска в 2008 году должна была составить 33 процента по отношению к европейской цене, в 2009 году - 20 процентов, а в 2010-м - 10 процентов. Впрочем, в 2009 году "Газпром" из-за кризиса согласился поставлять топливо Минску со скидкой в 30 процентов.

В 2006 году Беларусь уже выторговала скидки на газ подобным образом. "Газпром" не только потерял часть доходов от продажи газа, но и был вынужден заплатить 2,5 миллиарда долларов за 50 процентов акций "Белтрансгаза". Последний транш в 625 миллионов долларов "Газпром" выплатит Минску в феврале 2010 года.

Лента.ру