Газпром ждет предложений от Януковича
... но контракт менять не даст
|Александр МЕДВЕДЕВ
Ранее во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что лидирующий на выборах президента Украины Виктор Янукович предложит "Газпрому" участвовать в модернизации украинской ГТС.
По словам Медведева, российской газовой компании не поступало пока официальных предложений, однако "Газпром" в них заинтересован.
"Газпром" будет готов обсуждать и изучать их (предложения)", - цитирует РИА "Новости".
Медведев также сообщил, что инвестирование в украинскую ГТС не будет означать отказ от развития обходных газопроводов.
Кроме того, по словам зампреда, все заключенные в прошлом году с Украиной соглашения касательно транзита газа останутся в силе, несмотря на то, кто официально будет объявлен президентом страны.
"Независимо от того, кто станет президентом Украины, соглашение, заключенное в январе прошлого года, не претерпит изменений", - цитирует экономическое агентство Dow Jones слова Медведева.