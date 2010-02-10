Газпром ждет предложений от Януковича

"Газпром" готов рассматривать возможность инвестирования в газотранспортную систему (ГТС) Украины, если ему поступят такие приглашения, передает Reuters со ссылкой на заявление заместителя председателя правления компании Александра Медведева.

Ранее во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что лидирующий на выборах президента Украины Виктор Янукович предложит "Газпрому" участвовать в модернизации украинской ГТС.

По словам Медведева, российской газовой компании не поступало пока официальных предложений, однако "Газпром" в них заинтересован.

"Газпром" будет готов обсуждать и изучать их (предложения)", - цитирует РИА "Новости".

Медведев также сообщил, что инвестирование в украинскую ГТС не будет означать отказ от развития обходных газопроводов.

Кроме того, по словам зампреда, все заключенные в прошлом году с Украиной соглашения касательно транзита газа останутся в силе, несмотря на то, кто официально будет объявлен президентом страны.

"Независимо от того, кто станет президентом Украины, соглашение, заключенное в январе прошлого года, не претерпит изменений", - цитирует экономическое агентство Dow Jones слова Медведева.