Счетная палата: Чернобыльская АЭС остается потенциально опасной

Счетная палата Украины заявляет, что Чернобыльская АЭС остается потенциально опасным объектом.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном УНИАН.

“Ежегодные программы работ на площадке Чернобыльской АЭС носили формальный характер и не отражали заявленной в бюджетных запросах потребности, утверждались и корректировались фактически по окончанию финансового года под уже выделенные объемы финансирования и выполненные работы. В результате планирование работ и управление средствами госбюджета осуществлялось бессистемно. Аудиторы Счетной палаты установили, что финансирование расходов бюджетных программ на эти цели осуществлялось по остаточному принципу”, - говорится в пресс-релизе.

По данным Счетной палаты, финансирование расходов в 2007-2009 годах, связанных с Чернобыльской АЭС, осуществлялось не в полном объеме, в результате чего запланированные программы прекращения эксплуатации энергоблоков №№ 1, 2, 3 не выполнены. Блоки ЧАЭС от ядерного топлива полностью не освобождены. Отработанное ядерное топливо хранится в их приреакторных бассейнах выдержки.

План осуществления мероприятий на объекте „Укрытие” не выполняется. В итоге расчетная стоимость работ по его выполнению за это время выросла с 758 млн. евро до 1,6 млрд. евро.

Преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, а именно введение в эксплуатацию Нового безопасного конфайнмента (НБК), должно завершиться в 2012 году, однако задерживается почти на год только на стадии проектирования. Это свидетельствует о неудовлетворительной организации и управлении средствами, направленными из всех имеющихся источников финансирования на его выполнение (как со стороны правительства Украины, так и со стороны ЕБРР), и не исключает последующего роста стоимости строительства НБК.

Введение в эксплуатацию Хранилища отработанного ядерного топлива - 2 (ХОЯТ-2) и завода по переработке жидких радиоактивных отходов задерживается более чем на 10 лет.

«Таким образом, преодоление последствий катастрофы будет осуществляться с задержкой, а Чернобыльская АЭС несет потенциальную угрозу и через 24 года после катастрофы», - говорится в пресс-релизе.