Кто диктует цены на бензин

Специфическое сотрудничество чиновников с нефтетрейдерами, что все более смахивает на коррупцию, достигло своего апогея за последние полтора месяца - после перехода президентской кампании в фазу обострения...

Морозная зима принесла несколько неожиданных сюрпризов украинским автовладельцам. Ненастье вместе с неготовностью коммунальных служб несколько раз блокировало движение автотранспорта в регионах страны. Кроме бездеятельности коммунальщиков, наиболее обсуждаемой темой среди автовладельцев стали цены на горючее, которые стремительно взлетели на протяжении последних недель.

За полтора зимних месяца - с середины декабря к началу февраля - стоимость бензина А-95 выросла почти на гривну (на 13%), достигнув рекордных отметок еще в конце января. На ценниках ведущих сетей АЗС от психологического барьера - 8 грн. за литр «пятого» и 7 грн. за литр ДТ - отделяют считанные копейки. “Лидерами” роста являются такие сети автозаправочных станций:

Перечисленные автозаправочные сети объединяет не только ценовое лидерство. Все они являются членами Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по рынку нефтепродуктов при Минтопливэнерго. ЭАГ - это такой специальный совещательный орган, в котором государство путем диалога с участниками рынка якобы контролирует справедливость цен на нефтепродукты для своих потребителей.

Впрочем, по странному стечению обстоятельств, шесть вышеназванных нефтетрейдеров являются лидерами цен в Украине как минимум с начала 2009 года, что наводит на мысль об одобрении их действий министерством. Цены «шестерки» значительно опережают аппетиты большинства участников рынка, которые лишены необходимости отстаивать свои цены перед чиновниками, поскольку не входят в ЭАГ.

Эти же шесть компаний, похоже, достигли таких вершин убедительности в диалоге из Минтопливэнерго, что те без колебаний «одобряют» для украинцев нефтяные цены, которые значительно превышают, например, цены в Нью-Йорке. Да, 7 февраля галлон бензина Premium (октановое число - 97) в Нью-Йорке стоил 2,90 доллара, или 76 центов за литр, то есть 6 гривен 8 копеек. В Украине же аналогичное горючее обходится украинцам в 7,95 грн. - на треть дороже, чем в Нью-Йорке - одном из наиболее дорогих по ценам на горючее рынков США.

Рядовые участники нефтяного рынка, которые не вошли в круг засекреченных, относительно ЭАГ и ее участников, используют определение «картель».

Зимняя кормушка

Специфическое сотрудничество чиновников с нефтетрейдерами в рамках Экспертно-аналитической группы, которое все больше смахивает на откровенную коррупцию, достигло своего апогея в последние полтора месяца - после перехода президентской кампании в фазу обострения.

Вопреки значительному падению цен на нефть в Европе и мире – со свыше 80 до 70 долларов за баррель (на 12,5%) - стоимость литра бензина или ДП на заправках «картели» необоснованно росла. (Смотрите график).

На рынке Украины уже несколько лет не наблюдались настолько выразительные злоупотребления на рынке горючего. Понятно, что они возможны лишь при полном самоустранении представителей государства от выполнения контролирующих функций. В частности, ни одного критического слова в адрес трейдеров не произнесло Минтопливэнерго.

Обеспокоенность ситуацией выразил лишь и.о. председателя Антимонопольного комитета Александр Мельниченко, который 2 февраля призывал трейдеров пересмотреть ценовую политику. “Оснований для такого роста цен на горючее в Украине не было, и действия операторов имеют признаки нарушения конкурентного законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий”, - отметил Мельниченко.

Впрочем, ни одной реакции на заявления АМК пока еще не наблюдается. Нефтяники, похоже, воспользовались безвластием в стране, связанным с выборами Президента. Правительство же в этой ситуации, похоже, полностью потеряло контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Оказалось, что чиновникам гораздо легче идти в фарватере интересов шести больших нефтяных компаний, чем противопоставить их авторитету и деньгам профессиональную защиту интересов своих сограждан.

Летняя подготовительная работа

Странные вещи на рынке нефтепродуктов начались еще в мае 2009 года, когда Экспертно-аналитическая группа «выбросила» из расчета цен на горючее на украинских АЗС нефтепродукты отечественного производства. Таким образом, «картель» компании и чиновники Минтопливэнерго поддержали иностранных производителей, чья продукция явно дороже отечественной. В конечном итоге принятое решение привело к росту стоимости горючего на АЗС.

Уже через полтора месяца, в период «пикового»» потребления нефтепродуктов в июне - августе, цена «пятого» на украинских заправках приблизилась к 8 грн. Такая же ситуация повторилась в сентябре-октябре, когда незначительный и непродолжительный рост нефти в Европе дал участникам ЭАГ повод поднять цены на своих АЗС.

В целом в 2009 году нефтетрейдерам удалось не только сохранить рентабельность бизнеса вопреки экономическому кризису, но и увеличить прибыльность операций от ввоза нефтепродуктов и их продажи через сети АЗС на 40-60%.

Если в начале 2009 года «грязная маржа» от импорта нефтепродуктов в Украину составляла в среднем 350 долларов на тонне, то в конце года эта же операция приносила владельцу сети АЗС уже 550-600 долларов за тонну. (Смотрите график).

Изменится ли ситуация после выборов, когда в Минтопливэнерго вчерашняя оппозиция изменит действующую команду? Сорвется ли “лафа” для чиновников Минтопливэнерго и участников ЭАГ от нефтяных компаний? Цены на заправках быстро все покажут.

Александр Коростенский