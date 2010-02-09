Взрыв газа в Луганске: погиб один человек, еще 70 эвакуированы

Сегодня около 01.30 ночи в Луганске вследствие взрыва бытового газа в жилом доме погиб один человек, еще 70 эвакуированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, взрыв произошел в квартире №72 в одном из домов в квартале Степной.

Вследствие взрыва разрушены внутренне квартирные перегородки в трех квартирах. Спасатели не исключают угрозы обвала элементов конструкций на 9-м этаже дома.

У дома найден мужчина, 1987 г.р., какой, по предварительным данным, находился в квартире №72, где выполнял ремонтные работы. Спасатели допускают, что мужчину выбросила из дома взрывная волна.

Силами подразделений МЧС и МВД из подъезда были эвакуированы около 70 человек (согласно прописке зарегистрированы 93 жителя), для которых организован пункт обогрева в школе №60.