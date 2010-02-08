На Волыни пограничник расстрелял двух операторов АЗС. Трагедия произошла вчера вечером в пгт Любешов.

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Волынской области, 7 февраля около 20.30 в дежурную часть УМВД Украины в Волынской области поступило сообщение о том, что в пгт Любешов неизвестный смертельно ранил из автоматического огнестрельного оружия 48-летнего оператора заправки и ранил в голову еще одного 40-летнего.

Оказалось, что у операторов автозаправочной станции как раз был технический перерыв: один сдавал смену, а другой должен был начать дежурство. В этот момент к АЗС подъехал потенциальный клиент, который настойчиво требовал заправить его авто, однако заправщики объяснили мужчине, что нужно подождать. Ожидать мужчина не захотел и позвонил по телефону своему товарищу, который через несколько минут уже был на АЗС.

”Разъяренный мужчина, как только приехал на место происшествия, учинил конфликт. Однако заправщики не уступали, тогда злоумышленник взял огнестрельное оружие – и начал стрелять в беззащитных операторов АЗС. Потом сел в свой джип, и поехал прочь”, - говорится в сообщении.

Сотрудники милиции задержали нарушителя сразу „по горячим следам”. В совершении данного преступления подозревается начальник отдела пограничной службы „Дольск”.

По данному факту проводится расследование. Материалы дела переданы в военную прокуратуру.