В Запорожье на избирательный участок вызывали «скорую»

В Запорожье у пожилого мужчины на избирательном участке случился сердечный приступ.

Как рассказал УНИАН председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий СИДОРЕНКО, инцидент произошел сегодня на избирательном участке в СШ 106 (Хортицкий район Запорожья, избирательный округ № 77).

"Пожилой мужчина пришел на избирательный участок, проголосовал, после чего, очевидно, почувствовав себя плохо, обратился к членам избирательной комиссии, которые и вызвали "скорую" мужчине, у которого медики констатировали сердечный приступ", - сообщил А.СИДОРЕНКО.

По его словам, мужчину доставил в 9-ю горбольницу г. Запорожья и госпитализировали.

По предварительным данным врачей, его состояние здоровья не представляет угрозы для жизни, но мужчина очень переживает за результат выборов.