Запорожскую область пугают новой эпидемией - «козьего гриппа»

В Запорожской области неизвестными распространяются листовки о начале на территории региона эпидемии нового типа гриппа - козьего гриппа (штамм SМ/В2D2).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, соответствующие материалы накануне переданы в органы прокуратуры Управлением СБУ в Запорожской области.

"В прокуратуру области из УСБУ в Запорожской области поступили материалы относительно распространения листовок с сообщением о распространении на территории Запорожской области эпидемии новой формы гриппа - штамм SМ/В2D2 ("козий"). Поскольку данные материалы содержат заведомо неправдивые данные об угрозе безопасности граждан, для дальнейшей проверки они переданы в ГУ МВД Украины в Запорожской области", - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре Запорожской области также отмечают, что согласно официальной информации начальника Запорожского облуправления охраны здоровья Натальи МОТОВИЦЫ, "такой разновидности гриппа - определяющегося штаммом вируса SМ/В2D2 "козий", вообще не существует, поэтому вести речь о случаях заболевания таким гриппом - глупость".