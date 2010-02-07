Уголовная ответственность за электроудочки сократит браконьерство

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что введение уголовной ответственности за использование электротока при рыбной ловле уменьшит количество случаев браконьерства.

Об этом он заявил сегодня, комментируя подписание Президентом принятого 21 января Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам охотничьего хозяйства, охоты и рыболовства, охраны, использования и воссоздания животного мира», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что в законе, в частности, содержится норма, предложенная им по усилению уголовной ответственности за занятие незаконным рыбным промыслом, а именно - за рыбную ловлю с использованием взрывчатых, ядовитых веществ и электротока.

По словам вице-спикера, введение этой нормы было необходимо, поскольку браконьерство с использованием варварских методов массового уничтожения рыбы, зверей или других видов животного мира в последние годы приобрело такие угрожающие размеры, что законодатели были просто обязаны адекватно прореагировать принятием соответствующего законодательного акта. «Средства электролова буквально «стерилизуют» водоем, убивая и повреждая все живое в радиусе действия тока», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, по словам вице-спикера, с учетом того, что такая норма новая в украинском законодательстве, органы исполнительной власти, в частности Государственный комитет рыбного хозяйства, должны дать специальные разъяснения региональным подразделениям и соответствующим инспекциям относительно действий в части ее применения.