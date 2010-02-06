1,5 тысячи милиционеров охраняют периметр основных госучреждений

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, начиная с 6 февраля, внешнюю охрану основных административных зданий в Киеве обеспечивают 1,5 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, непосредственно это касается Секретариата Президента Украины, Кабинета министров, Верховной Рады, Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины.