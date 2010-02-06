1,5 тысячи милиционеров охраняют периметр основных госучреждений
20:21, 06 февраля 2010Общество
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Согласно решению СНБО
Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, начиная с 6 февраля, внешнюю охрану основных административных зданий в Киеве обеспечивают 1,5 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, непосредственно это касается Секретариата Президента Украины, Кабинета министров, Верховной Рады, Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины.
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