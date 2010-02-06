Решения международных судов по искам РосУкрЭнерго ожидаются к лету

Решения международных судов по искам компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» ожидаются в конце весны – начале лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

«РосУкрЭнерго» имеет к нам несколько исков. Часть из них уже прошла рассмотрение, а именно - по взаимоотношениям в 2006 и в 2008 годах были судебные разбирательства летом прошлого года и сейчас, в январе. Судебного решения мы ждем к концу апреля – началу мая. Отдельно существует иск по поводу 11 млрд. кубометров газа (вопрос собственности газа – УНИАН). Слушания по этому поводу будут по предварительной информации из арбитража в мае-июне», - сказал И.ДИДЕНКО.