Сегодня и завтра паспортные столы работают "по усиленному варианту"

Сегодня и в день второго тура выборов Президента Украины, 7 февраля, Министерством внутренних дел организована работа паспортных столов по усиленному варианту несения службы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, так, 7 февраля соответствующие подразделения МВД будут работать с 8.00 до 20.00.

Также в Государственном департаменте по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц налажена работа телефонов «горячей линии».

В частности, сегодня по телефону 256-11-02, а завтра по телефону 254-76-27 граждане могут обращаться к ответственному дежурному этого департамента по вопросам, касающимся деятельности паспортной службы.