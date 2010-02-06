Сегодня и завтра паспортные столы работают "по усиленному варианту"
13:00, 06 февраля 2010Общество
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Параллельно с избирательными комиссиями
Сегодня и в день второго тура выборов Президента Украины, 7 февраля, Министерством внутренних дел организована работа паспортных столов по усиленному варианту несения службы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, так, 7 февраля соответствующие подразделения МВД будут работать с 8.00 до 20.00.
Также в Государственном департаменте по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц налажена работа телефонов «горячей линии».
В частности, сегодня по телефону 256-11-02, а завтра по телефону 254-76-27 граждане могут обращаться к ответственному дежурному этого департамента по вопросам, касающимся деятельности паспортной службы.
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