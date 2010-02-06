Мошенники раздавали сувенирные 200 евро как прибавку к пенсии от кандидата

В поселке Катеринополь Черкасской области мошенники, назвавшись представителями одного из кандидатов в президенты, раздавали пенсионерам надбавку к пенсии от кандидата.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, злоумышленники говорили, что надбавка составляет 800 грн., и давали пенсионерам купюру в 200 евро, а затем просили дать им сдачу - 1600 грн. Пенсионеры соглашались на такой обмен, однако позже замечали, что полученные евро - сувенирные, о чем свидетельствовала надпись на купюре "Прикол!".

Милиция разыскивает мошенников и устанавливает количество обманутых пенсионеров.