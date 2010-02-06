СНГ вслед за Россией задумалось о продовольственной безопасности

Исполком Содружества Независимых Государств до конца года намерен подготовить проект Концепции повышения продовольственной безопасности государств Содружества и подать его на утверждение Совету глав правительств СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе исполкома СНГ, об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ.

В частности, он отметил, что в Москве 4-5 февраля прошло очередное заседание Рабочей группы экспертов Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ. По его словам, на нем детально проработаны предложения, поступившие из стран Содружества.

«Готовится объемный документ, который позволит наметить главные направления совместной деятельности государств СНГ по повышению продовольственной безопасности. Стратегической целью этих скоординированных усилий является надежное обеспечение граждан безопасной и качественной сельхозпродукцией, сырьем, продовольствием и чистой питьевой водой», - подчеркнул С.ЛЕБЕДЕВ.

По его словам, государства СНГ заинтересованно подходят к подготовке проекта документа. Предложения, выдвинутые странами, касаются, прежде всего, наращивания в достаточном объеме собственного производства продовольствия и сельхозпродукции, создания благоприятных условий для развития торговли между государствами Содружества, формирования соответствующих государственных резервов, добавил он.

Председатель исполкома СНГ отметил, что проект Концепции предусматривает ряд мер, в частности, по таможенному регулированию поставок продовольствия, развитию и совершенствованию каналов реализации продовольствия и сельхозпродукции между странами СНГ. Значительное внимание отводится созданию условий для наращивания производства продовольствия и сельхозпродукции сельскими товаропроизводителями.

С.ЛЕБЕДЕВ напомнил, что 1 февраля этого года указом Президента РФ утверждена Доктрина продовольственной безопасности России. В ней ставятся масштабные задачи - довести к 2020 году собственное производство важнейших видов продовольственных товаров в общем объеме потребления: мяса – не менее 85%, молока – не менее 90%, зерна и картофеля – не менее 95%, сахара – не менее 80%.

«Решение этих задач тесно увязывается с укреплением сотрудничества с государствами СНГ. Для сравнения: сегодня обеспечение продовольствием крупных городов и промышленных центров стран СНГ более чем на 50% зависит от импортных поставок», - сказал С.ЛЕБЕДЕВ.

Он сообщил, проект Концепции повышения продовольственной безопасности государств СНГ планируется представить в конце этого года на утверждение Совету глав правительств СНГ.