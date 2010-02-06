Возле польских учреждений в Украине прошли акции в защиту Бандеры

В Луцке возле Генерального консульства Республики Польша состоялся пикет.

Как передает корреспондент, в общей сложности на пикет собралось около двух десятков человек, некоторые из них держали плакаты с лозунгами «Бандера – наш герой» «Героям УПА – слава! Украинцам сильное государство!» и флаги ВО «Свобода». Пикетирующие требовали, чтобы поляки не вмешивались во внутреннюю политику Украины. Акция протеста продолжалась около часа, после чего все мирно разошлись.

Во время пикетирования «Свобода» передала Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша в Украине Яцеку КЛЮЧКОВСКОМУ и генеральным консулам заявление «о проявлениях украинофобии и шовинизма в Республике Польша».

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Около двадцати представителей Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» провели пикетирование здания Генерального консульства Польши в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, преимущественно молодые одесситы, держали в руках лозунги: «Бандера - наш герой» и «Польща, покайся!».

По словам лидера облорганизации Павла КИРИЛЕНКО, «таким образом мы протестуем против попыток шовинистических кругов Польши, с которой у Украины установились дружественные связи, нагнетать антиукраинскую истерию в связи с долгожданным признанием руководством страны заслуг Степана Бандеры перед украинским народом и государством».

«Мы считаем неприемлемым то, - уточнил П.КИРИЛЕНКО, - что определенные организации в Польше организовывают антиукраинские акции у зданий Посольства Украины в Варшаве, а также генконсульств Украины в Кракове, Люблине и Вроцлаве, пытаясь тем самым уязвить украинцев».

С учетом этого, подытожил он, «мы пришли к Генконсульству Польши, чтобы передать Генеральному консулу Веславу МАЗУРУ обращение, в котором, в свою очередь, требуем «официально извиниться за политику принудительной полонизации украинцев в XV-XX веках; выплатить компенсации украинцам, которые пострадали от польского террора и оккупации украинских земель в XX веке; осудить преступления польских вооруженных формирований, в частности Армии Краевой, против украинцев».

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Около 50 представителей ВО «Свобода» пикетировали Генеральное консульство Польши во Львове с требованиями прекратить польской стороной «нагнетание антиукраинской истерии вокруг признания Степана Бандеры Героем Украины».

Участники пикетирования держали плакаты с надписями: «Бандера – наш Герой! Слава Украине!», АК (Армия Краева) - бандиты!», «Польша – покайся!», «УПА – герои!» и периодически скандировали: «Бандера – наш герой!».

Также «свободовцы» требовали отменить постановление Сейма РП от 15 июля 2009 года, в котором «польский Сейм прямо обвиняет ОУН-УПА в массовых убийствах и этнических чистках польского населения 1943 года на территории Западной Украины и, одновременно, прославляет польские вооруженные формирования, которые действовали в то время на украинской территории, – Армии Краевой, Самообороны Кресовой и Батальонов Хлопских».

Во время пикетирования «свободовцы» передали заявление Генеральному консулу Республики Польша во Львове Гжегожу ОПАЛИНСКОМУ по поводу “проявлений украинофобии и шовинизма” в Республике Польша, в котором, в частности, отмечается, что «позиция Польши, касающаяся признания Степана Бандеры и ОУН-УПА, является вмешательством во внутренние дела Украины и вредит международному имиджу нашего государства».

Авторы заявления также призвали власть Республики Польша «прекратить осуществлять шаги, нагнетающие антиукраинскую истерию и оскорбляющие национальное достоинство украинцев» и «выплатить компенсации украинцам, которые пострадали от польского террора и оккупации украинских земель в XX веке».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, объединение сегодня провело аналогичные пикетирования посольства и консульств Республики Польша в Киеве и Харькове.

С другой стороны, по информации ВО “Свобода”, в Польше запланированы пикеты украинских дипломатических учреждений в Варшаве, Кракове, Люблине и Вроцлаве, основным лозунгом которых является «Бандера, ОУН-УПА и СС «Галичина» – позор и осуждение». Организаторы пикетов, отмечает ВО “Свобода”, “прибегают даже к шантажу Украины, связывая признание украинских героев с проведением чемпионата Европы по футболу 2012 года и угрожая написать руководству ФИФА и УЕФА, что, мол, во Львове, где должны проходить матчи, царит «скандальная, националистическая атмосфера» и т.д.