Черновецкий скостил киевлянам 2 гривни за неубранные дворы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что киевляне не будут платить за некачественную уборку придомовых территорий от снега в январе.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Киевляне не виноваты в том, что районные в городе Киеве государственные администрации своевременно не справились со своими прямыми обязанностями и не организовали оперативную работу жилищно-коммунальных служб района по уборке дворов и придомовых территорий от снега. Поэтому я дал соответствующее поручение сделать перерасчет за январь и освободить киевлян от уплаты за неполученную коммунальную услугу», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, ситуация, которая сложилась в Киеве после аномальных осадков, полностью подпадает под определение чрезвычайной.

«Но это никоим образом не снимает ответственности с коммунальных служб. Убежден, что и районы, и мы получили поучительный урок и сделали надлежащие выводы для предотвращения подобных ситуаций в будущем» – добавил мэр.

В платежке, которую получил сегодня один из работников УНИАН, проживающий в Днепровском районе столицы, разница по уплате за содержание придомовых территорий составляла 2 грн. Если обычно тариф за эту услугу составлял 122 грн., то за январь начислено 120 грн., а в отдельной графе платежки "перерасчет" значится "минус 2 грн".

Как сообщал УНИАН, 22 января первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА дал поручение соответствующим службам и подразделениям сделать перерасчет платежей за предоставленные жилищные услуги в связи с неубранным снегом во дворах.

«Безусловно, за январь будет осуществлен перерасчет по квартплате за содержание придомовых территорий в связи с неудобствами, которые возникли из-за неубранного снега», - заверил тогда А.ГОЛУБЧЕНКО.