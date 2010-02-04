В Украине ситуация «перманентных выборов» сохранится

В Украине после избрания Президента «ситуация перманентных выборов сохранится».

Об этом в комментарии УНИАН сказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья Алексей ВЛАСОВ.

«Ситуация перманентных выборов, скорее всего, сохранится в Украине», - сказал А.ВЛАСОВ.

Он отметил, что «чисто технически Юлия ТИМОШЕНКО, если проиграет, еще может некоторое время оставаться премьером, но эта ситуация для нее будет невыгодна, потому что перспектива досрочных парламентских выборов уже будет вырисовываться вполне реально».

По мнению А.ВЛАСОВА, это приведет к тому, что в российско-украинских отношениях «невозможно будет выстраивать внятную стратегию, поскольку основные политические силы будут заточены под ситуативность, под тактику». Поэтому, предположил эксперт, не стоит в ближайшее время рассчитывать на принятие решений, связанных с нейтральным статусом Украины, изменением статуса русского языка, проблемой Черноморского флота.

В тоже время А.ВЛАСОВ предположил, что после ухода с президентского поста Виктора ЮЩЕНКО и избрания нового Президента, кто бы им ни стал, формат взаимоотношений между лидерами России и Украины изменится, станет более доверительным, что создаст основу для развития связей в других сферах.

«Постепенно, в течение двух-трех лет срока будущего Президента Украины мы сможем перейти к каким-то более долгосрочным проектам», - сказал А.ВЛАСОВ, добавив, что в сфере экономики все будет «прилично», а вот в социо-культурной сфере продвигаться будет очень сложно.

«В ближайшие три-четыре года мы увидим новые фигуры, с которыми как раз и будет связана надежда на реальные, а не на уровне обещаний, политические программы вывода Украины из кризиса», - считает А.ВЛАСОВ.