АСНУ: с землей в Киевской области - катастрофа

В 2007 году цена на землю в Киевской области вырастет в среднем на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Александр БОНДАРЕНКО в ходе прямой линии газеты «Аргументы и факты в Украине».

По словам эксперта, стоимость земли в Киевской области в прошлом году выросла в среднем на 50% и такого же роста цен следует ожидать и в текущем году.

«С землей в Киевской области - катастрофа», - сказал А.БОНДАРЕНКО. Он отметил, что продление еще на год моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения привело к консервированию теневых схем продажи земли. По его словам, существуют фирмы, которые специализируются на изменении целевого назначения земли, выкупая участки и перепродавая их на вторичном рынке.

Справка УНИАН. Общественная некоммерческая организация - Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) работает с 1995 года. Объединяет представителей из 25 регионов страны.