«Toyota Camry» попыталась обогнать велосипедиста...
20:45, 01 февраля 2007Общество
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...8 пострадавших
Сегодня в 14.10 в Кировоградский области на автодороге “Киев-Знамянка” автомобиль «Toyota Camry» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом “Ивеко”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ в Кировоградской области, в результате столкновения пострадали 8 пассажиров микроавтобуса (в том числе шестилетний ребенок).
По словам водителя «Toyota Camry», он пытался выполнить маневр обгона велосипедиста, двигавшегося вдоль обочины, и из-за мокрого покрытия дороги потерял контроль над управлением.
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