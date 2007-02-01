«Toyota Camry» попыталась обогнать велосипедиста...

Сегодня в 14.10 в Кировоградский области на автодороге “Киев-Знамянка” автомобиль «Toyota Camry» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом “Ивеко”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела ГАИ в Кировоградской области, в результате столкновения пострадали 8 пассажиров микроавтобуса (в том числе шестилетний ребенок).

По словам водителя «Toyota Camry», он пытался выполнить маневр обгона велосипедиста, двигавшегося вдоль обочины, и из-за мокрого покрытия дороги потерял контроль над управлением.