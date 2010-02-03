Эксперты назвали самый комфортный город в Украине

Сегодня среди крупных городов Украины наиболее комфортной для проживания является Одесса.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Института города» Александр СЕРГИЕНКО, который презентовал результаты проведенного организацией аналитического исследования “Лучший город Украины”.

Оценка комфортности осуществлялась по 17 статистическим показателям. Изучались только крупные города с населением свыше 670 тыс.: Днепропетровск, Донецк, Киев, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Львов.

Для оценки брались, в частности, показатели: демографические – рождаемость, смертность, браки, разводы; жилищные условия населения (сколько квадратных метров приходится на одного члена семьи, сколько жилья строится, какой уровень жилищно-коммунальных платежей); по образованию – обеспечение школами и детскими садами; по развитию городского электротранспорта, то есть экологически чистый и который имеет четкий километраж и наиболее точную статистику перевозок, чем автотранспорт; показатели социальной напряженности – безработица и преступность; уровень экологии – вредные выбросы и залеснение территорий.

“В результате исследования доказано, что Одесса является наиболее комфортным, безопасным городом для жизни, учитывая условия проживания населения. На втором месте - Киев. И на третьем – Днепропетровск”, - сообщил А.СЕРГИЕНКО результаты исследования после демонстрации графиков рейтинга названных семи городов по каждому из определенных показателей.

Следующими в рейтинге в порядке снижения комфортности стали: Кривой Рог, Львов, Харьков, Донецк, Запорожье.

По убеждению А.СЕРГИЕНКО, Одесса сумела создать наилучшие условия для проживания своих граждан, благодаря разумной политике городской власти и эффективному использованию средств бюджета города.

В частности, в качестве примера он привел актуальную ситуацию с уборкой снега: “Я был возле нашего Оперного театра в Киеве два дня назад. Национальная опера Украины вся лежит заваленная льдом и снегом! А вчера в Интернете увидел фотографию Одесского оперного театра - там чисто, убрано, снег лежит, но убран. Тротуары расчищены. Вот вам простой наглядный пример. Для того чтобы убрать снег из города, не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, нужны четко дать команду, обеспечить горючим и выгнать машины на чистку в первую же ночь...”

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции член научно-экспертного совета «Института города» Владимир ЧЕКМАРЁВ, один из авторов нынешнего Генплана столицы, отметил, что именно Киев должен был бы занимать первое место в указанном рейтинге, в то же время из-за “спонтанных решений” нынешнего руководства города по возникающим проблемам столица уже два года как почти остановила свое развитие, а отсюда и потеря высоких показателей для проживания.

“Есть Генеральный план, который расписан по годам. Есть программа инженерно-технического обеспечения. Через 3 года – 2012 год – это рубикон развития Киева, потому что будет происходить серьезное спортивное мероприятие. Но слышу сейчас только одно: мы разработаем новый Генплан, и в соответствии с ним мы будем развиваться. Поздно, господа! Нужно сегодня взять наш Генеральный план, который действует до этого времени, и выполнять его, сделав коррективы. Другого пути нет ”, - убежден В.ЧЕКМАРЁВ.

При этом, по его мнению, не нужно ждать помощи от государства, а направить средства городского бюджета именно на выполнение существующего Генплана.

Говоря о результатах презентованного исследования, В.ЧЕКМАРЁВ обратил внимание на то, что в расчеты показателей по Киеву бралось 2 млн. 722 тыс. населения столицы.

“А я слышал от мэрии, что 5 млн. населения. Не дай Бог, чтобы мой коллега взял эти 5 млн., тогда Киев был бы на самом последнем месте, после Житомира”, - отметил В.ЧЕКМАРЁВ.

“Сегодня нужно сделать программу по каждой сфере. Эти программы у нас наработаны (в соответствии с действующим Генпланом - УНИАН), и по ним работать. И тогда мы скажем, что Киев - на первом месте”, - отметил специалист.