Польский эксперт о новом Президенте, Голодоморе, Бандере и Ющенко

Ни лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ, ни премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на посту Президента Украины не будут продолжать активную историческую политику, которая была едва ли не одним из главных элементов деятельности Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение выразил эксперт Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ.

Он назвал важными лично для В.ЮЩЕНКО дела украинской истории, которые по-другому будут воспринимать кандидаты на пост Президента Украины, которые вышли во второй туру выборов.

«Независимо от того, кто станет новым Президентом Украины, будет подходить к исторической политике прагматично, без личного участия, как было с В.ЮЩЕНКО», - отметил эксперт.

«Можно ожидать, что дела, на которых концентрировался В.ЮЩЕНКО, сойдут с повестки дня центральных властей Украины на многие годы», - добавил он.

Аналитик в то же время назвал половинчатым успехом деятельность нынешнего украинского Президента, отмечая, что ООН так и не признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев, хотя это сделали ряд отдельных государств, в их числе и Польша.

Он также подчеркнул, что «положительная память» об Украинской повстанческой армии осталась только на Западной Украине.

Т.ОЛЬШАНСКИЙ выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ в случае победы в выборах в делах истории будет подчеркивать героическое участие украинского народа во Второй мировой войне и не будет препятствовать «углублению памяти» о Голодоморе.

«Но не будет делать из нее государственной политики, особенно, внешней», - отметил эксперт.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою очередь, по мнению эксперта, будет использовать историю в текущих политических целях.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в январе этого года подписал Указ о награждении лидера ОУН Степана Бандеры званием Герой Украины и о признании воинов УПА борцами за украинскую независимость.

В январе украинский суд также признал виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов бывшее руководство Советского Союза.