Причиной трагедии в запорожском лифте мог быть заводской брак

Причиной неисправности лифта в одном из многоэтажных домов Запорожья, вследствие чего погибла 20-летняя беременная женщина, мог быть заводской брак.

Такую версию сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Запорожья, со ссылкой на заместителя городского председателя Олега ДОРОФЕЕВА.

"По данным О.ДОРОФЕЕВА, на данный момент изъята так называемая плата логики лифта. Выяснилось, что она могла не сработать. Сейчас решено провести её экспертизу в других городах Украины. Если экспертиза подтвердит этот факт, то претензии могут быть выдвинуты или к заводу-изготовителю, или к предприятию, которое эксплуатировало этот лифт", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Запорожье 20 летняя женщина, находившаяся на 20-й неделе беременности, была убита лифтом. Трагедия произошла в элитном многоэтажном доме.

В качестве основной версии случившегося в день трагедии прокуратура назвала неисправность лифтового оборудования.

По данному факту прокурор Орджоникидзевского района Запорожья возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Следствие по делу продолжается.