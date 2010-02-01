На выборах милиция будут охранять памятники борцам за свободу Украины

На Прикарпатье во время выборов под особым вниманием правоохранительных органов будут памятники борцам за свободу Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей УМВО Украины в Ивано-Франковской области. По их информации, во время избирательного процесса во втором туре президентских выборов прикарпатские правоохранительные органы будут особенно внимательно следить за местами, где находятся памятники героям освободительной борьбы и мемориальные кладбища. В центре общественных связей УМВД в области отмечают, что такое решение принято, чтобы предотвратить акты вандализма и возможные провокации.

Здесь также сообщили, что во время первого тура выборов в области правопорядок на выборах обеспечивали свыше двух тысяч милиционеров - по два на участок. Столько же будет и 7 февраля этого года.