Украинский алфавит официально получил латинскую транслитерацию

Кабинет министров Украины своим постановлением от 27 января утвердил официальную транслитерацию украинского алфавита латиницей.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Согласно принятому постановлению, украинская буква Aа будет отвечать латинской Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передается латинской Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (в начале слова), ie (в других позициях), Жж - соединением Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - соединением Yi (в начале слова), i (в других позициях), Йй - Y (в начале слова), i (в других позициях).

Кроме того, Кк передается латинской Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - соединением Ts ts, Чч - соединением Ch ch, Шш - соединением Sh sh, Щщ - соединением Shch shch, Юю - соединением Yu (в начале слова), іu (в других позициях), Яя - соединением Ya (в начале слова), ia (в других позициях).

Буквосочетание "зг" передается латиницей как "zgh", в отличие от "zh", что отвечает украинской букве "ж". Мягкий знак (Ьь) и апостроф ( `) латиницей не передаются.