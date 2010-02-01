Четверо киевлян арестованы за изготовление детской порнографии

Сотрудники отдела борьбы с киберпреступностью Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины совместно с правоохранительными органами Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Нидерландов, Республики Беларусь и США разоблачили противоправную деятельность преступной организации, причастной к изготовлению, сбыту и распространению детской порнографии с помощью высоких информационных технологий, которая распространяла детское порно в странах Евросоюза и Соединенных Штатах Америки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Во время многочисленных рабочих встреч украинские правоохранители обменивались информацией с иностранными коллегами в отношении деятельности украинского центра криминальной структуры, который обеспечивал функционирование платных веб-сайтов с эксклюзивными материалами порнографического характера. Сбыт этих материалов ориентировался на пользователей из США и стран Европейского Союза.

Работники милиции установили, что участники этой группы создавали и администрировали интернет-ресурсы с изображениями сексуальной эксплуатации детей, а также обеспечивали автоматизированный доступ к порно с помощью перевода средств с банковских счетов покупателей по реквизитам платежных карточек.

С целью конспирации участники преступной группы ограничивали доступ украинских интернет-пользователей к запрещенным материалам, обеспечивали криптографическую защиту серверов, на которых размещались веб-ресурсы с запрещенным контентом, а также осуществляли их администрирование с использованием технических возможностей, позволявших скрывать фактическое местонахождение владельцев сайтов.

Между тем легализация теневых доходов осуществлялась с использованием услуг украинских и зарубежных кредитно-финансовых учреждений и электронных платежных систем, с помощью открытия счетов на подставных лиц и управлением средствами через измененные IP-адресы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции идентифицировали пять столичных жителей, которые непосредственно занимались сбытом и распространением детской порнографии в глобальной компьютерной сети. Кроме того, удалось выяснить, что большинство материалов, содержащихся на сайтах преступников, было изготовлено в Киеве на протяжении 2003-2005 годов. Также работники милиции установили лиц, причастных к проведению фотосъемок, и их связь с владельцами интернет-ресурсов.

Так, в январе текущего года сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДБССТЛ МВД Украины при участии представителей Службы миграционного и таможенного контроля США задержали четырех участников преступной группировки. По местам проживания этих лиц были одновременно проведены санкционированные обыски. Одновременно иностранные коллеги изъяли серверы, размещенные в Нидерландах, США и Чехии, которые арендовались злоумышленниками для использования в осуществлении противоправной деятельности. Изъятая во время следственно-оперативных мероприятий компьютерная техника была направлена на компьютерно-техническую экспертизу.

Во время допросов подозреваемые подтвердили свою причастность к созданию и функционированию интернет-ресурсов с детской порнографией. Фигуранты задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины. Ведется следствие.