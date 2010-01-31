В Полтаве машины "скорой" оснастят навигационной системой отслеживания

В Полтаве машины скорой помощи оснастят навигационной системой отслеживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления здравоохранения Полтавы Сергей КОТОВ.

"На скорой медицинской помощи мы создали навигационную систему отслеживания автомобилей скорой помощи, где она находится в настоящее время. Пока приобретено три таких системы. В этом году мы имеем амбициозные планы оснастить если не все, то большинство автомобилей скорой помощи", - сказал С.КОТОВ.

По его словам, навигационная система контролирует движение автомобилей скорой помощи.

"Это дает большую пользу - диспетчер скорой видит, как эффективно используется автомобиль, как он быстро доезжает на вызов, где он находится в данный момент", - отметил С.КОТОВ.