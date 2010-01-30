Правоохранительные структуры стали «вооруженным отрядом» политиков?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что правоохранительные и силовые структуры стали «вооруженным отрядом того или иного» политика.

Об этом он сказал в эфире телеканалу «Рада».

Он отметил, что «МВД стоит на службе премьер-министра Украины в лице руководства, и это правда, СБУ – на службе у Президента, другие правоохранительные органы – у представителей оппозиции». «Людям, государству ничего не осталось», - сказал он.

В.ЛИТВИН сказал, что понимает, что такие его выводы будут способствовать критике, «что он, мол, демонстрирует обиду, потому что его люди не поддерживают».

В.ЛИТВИН отметил, что внеочередная сессия парламента продемонстрировала, что «продолжается процесс окончательной дискредитации высшего законодательного органа Украины». Он сказал, что «пытаются под громкие лозунги законности, конституционности использовать институт власти как девушку по вызову».

Он отметил, что серьезный разговор на сессии не состоялся, а было выяснение отношений «на пещерном уровне». «Еще бы немножко и предложили бы говорить на жаргоне», - отметил он.

В.ЛИТВИН не исключает, что именно такое рассмотрение вопроса и такое обсуждение привело к принятию решения об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.