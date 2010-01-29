Внутренние войска взяли под охрану полиграфкомбинат "Украина"

Военнослужащие спецподразделения внутренних войск (ВВ) МВД Украины в четверг, 28 января, приступили к охране Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", сообщает Корреспондент.

Как рассказала руководитель пресс-центра Главного управления ВВ Светлана Павловская, около 20 человек спецподразделения ВВ, сформированного на базе спецкомендатуры, заступили на службу на трех КПП комбината. Еще два патруля с собаками осуществляют обход территории предприятия, а для реагирования на нестандартные ситуации создан резерв ВВ.

Алгоритм охраны ПК Украина такой же, как и при охране особо важных объектов, охраняемых внутренними войсками, к примеру, атомных станций. Внешний периметр предприятия находится под сигнализацией, которая выведена на пульт.

На вопрос о том, сможет ли народный депутат попасть на территорию полиграфкомбината, Павловская сказала, что если у парламентария не будет разрешения, он не сможет пройти через "вертушку" на входе. "Военнослужащие ВВ не собираются прикасаться к депутатам", - подчеркнула она.

Павловская отметила, что для охраны полиграфкомбината были специально отобраны военнослужащие ВВ, их ознакомили с особенностями несения службы на территории этого предприятия.

На вопрос о том, как долго будут находиться военнослужащие ВВ на ПК Украина, Павловская сказала: "Минимум, до окончания процесса печатания бюллетеней".