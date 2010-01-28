Турчинов обвинил Партию регионов в повышении цен на рынках

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет о причастности представителей Партии регионов к искусственному повышению цен на потребительские товары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в эфире Первого национального телеканала.

«Наши оппоненты считают, что их рейтинг больше вырастет, и им легче будет заниматься уголовными делами на фоне дестабилизации ситуации. И это не только борьба против министра внутренних дел. Посмотрите, что делает тот же штаб «регионов»? Команда идет к бизнесменам-«регионалам», владельцам рынков, и они искусственно начинают повышать накануне голосования стоимость продуктов питания, хотя для этого нет никаких экономических предпосылок», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство прилагает все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Правительство делает все, чтобы напряжение не росло, и все для того, чтобы стабилизировать ситуацию», - отметил он.