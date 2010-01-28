Денег за неубранный снег киевляне дождутся после дождика в четверг?

Несмотря на инициативы Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины по пересчету платежей за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги по уборке снега, жители могут и не дождаться компенсации от ЖЭКов. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

По мнению издания, местной власти особенно не выгодно показывать реальные суммы, которые идут на уборку придомовой территории. По данным МинЖКХ, сегодня эта составляющая доходит до 70% стоимости квартирной платы, хотя министерство считает, что достаточно было бы и 30%. Однако представители жилищно-коммунального хозяйства на местах отрицают такую высокую долю услуг по уборке придомовой территории в тарифе.

В случае обязательного пересчета жители сами смогут убедиться в огромной доле этой услуги в тарифе. А, учитывая тот факт, что с прошлого года каждый житель имеет право сам выбирать, за какие услуги платить, это может привести к очередной волне массовых отказов от услуг ЖЭКовских дворников.

Чтобы скрыть реальные размеры расходов на уборку, местная власть может ввести выборочный пересчет только для тех, кто согласится потратить несколько часов своей жизни на оформление соответствующих заявлений. Ведь утвержденную форму акта-претензии на месте должны подписать представители ЖЭКа, а в случае отказа - нужно лично идти в ЖЭК и уговаривать кого-то завизировать заявление. А ради 15–40 грн. – столько по оценкам «Комментариев:» должна составлять сумма месячной компенсации - далеко не каждый согласится связываться с бюрократической машиной.

Кроме того, во многих городах в тариф входят и исключительно «зимние услуги», например, подготовка территории для эксплуатации в зимний период (имеется в виду посыпание пешеходных дорожек противогололедными смесями) или очистка внутридворовых дорог (выходы из парадных, автомобильные подъезды и пр.). Доля этих услуг, разбросанная в коммунальном тарифе на весь год, значительно меньше и обычно не превышает 7–10%. Местная власть может пойти на хитрости, уменьшив квартплату именно на эту сумму.

В-третьих, не известно, за какой период будет проводиться пересчет. Ведь даже если Госжилкоммунинспекции зафиксирует неудовлетворительное состояние дворов на определенную дату, то не факт, что впоследствии ЖЭКи не будут настаивать, что за несколько дней уже все было убрано. Даже в ситуации с Киевом, где некачественную уборку снега зафиксировали еще в декабре, власть дала предварительное согласие на пересчет только за январь этого года.

В конечном итоге, как пишут «Комментарии:», местная власть может реализовать схему частичного пересчета, когда работу дворников оценят как выполненную, скажем, на 50%, и на столько же уменьшат эту составляющую в тарифе.

По мнению издания, есть еще один наиболее реальный вариант, когда пересчет просто никто не будет проводить, сославшись на недостаток средств.

Как сообщал УНИАН, 21 января Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства предложило Кабинету министров Украины инициировать проведение проверок нарушений требований Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", и по их результатам обязать жилищно-эксплуатационные конторы осуществить пересчет тарифов в связи с непредоставлением населению услуг по уборке снега на улицах городов.

22 января первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что киевляне не будут платить за неудовлетворительную уборку снега у своих домов.