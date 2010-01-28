В Чернигове посетитель ночного клуба угрожал милиционерам пистолетом, сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области.

Ночью к наряду патрульной службы милиции обратились за помощью охранники одного из ночных клубов. Они сообщили, что у одного из посетителей из-под одежды выглядывает рукоятка пистолета. Когда патрульные подошли к мужчине и попросили предъявить документы, тот отреагировал неадекватно – вытащил пистолет и с угрозами направил его на милиционеров. Сотрудники патрульной службы среагировали мгновенно, скрутив руку посетителя и отобрав у него оружие.

На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа. У 27-летнего жителя Чернигова был изъят травматический пистолет, документов на который у него не было. Согласно медицинскому заключению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От каких-либо объяснений своих действий он отказался.

Собранные материалы направлены в прокуратуру Чернигова для проведения последующей проверки.