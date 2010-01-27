Минфин не тронет полиграфкомбинат "Украина" до завершения выборов

И.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что Министерство финансов не планирует изменять руководство полиграфического комбината «Украина» до завершения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг полиграфкомбината «Украина».

«Никаких движений с нашей стороны там не планируется. Та ситуация, которая была в понедельник утром, – исключительно попытка создать политические резонансные заявления», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он уточнил, что Министерство финансов назначило в.и.о. руководителя полиграфкомбината в связи с тем, что действующий директор предприятия Валентин МУЗЫКА находится на больничном, «а тот человек, который на тот момент выполнял его обязанности, к сожалению, выполнял их в нарушение законодательства».

И.УМАНСКИЙ добавил, что Министерство финансов получило право на назначение временно исполняющего обязанностей директора полиграфкомбината «Украина» в соответствии с изменениями, которые были внесены в устав предприятия.

Он отметил, что на данный момент законным руководителем полиграфкомбината является В.МУЗЫКА. «А если руководитель на больничном, и есть необходимость назначить руководителя из состава действующего руководства, согласно новому уставу, Министерство финансов может назначать исполняющего обязанности», - пояснил И.УМАНСКИЙ.