3-4 недели отставания на Олимпийском Павленко объяснил морозами

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет о наличии 3-4-недельного отставания от графика на строительстве отдельных объектов Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Что касается НСК «Олимпийский», то в целом работы проходят согласно графику. Небольшое отставание есть на отдельных участках – 3-4 недели, что связано, в первую очередь, с погодными условиями», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он объяснил, что были приостановлены бетонные работы, а также другие виды работ, на которые серьезно влияет сильный мороз.

«Но это отставание не является критическим, и на протяжении весны оно будет стопроцентно наверстано. Сегодня особых рисков со строительством на НСК «Олимпийский» нет», - отметил министр.