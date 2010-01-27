Милиция задержала еще одного педофила из «ректорской» банды

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с оперативниками УБОП УМВД Украины Хмельницкой области задержали в Каменец-Подольском активного участника организованной преступной группы, которая во главе с ректором киевского высшего учебного заведения занималась развращением несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, задержанный – 40-летний уроженец Республики Нигерия - разыскивался правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2009 года в аэропорту "Борисполь" был задержан ректор Киевской государственной академии водного транспорта им. П.Сагайдачного Василий МИХАЙЛОВ, подозреваемый в создании банды, которая развращала детей.

12 ноября 2009 года Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании для него меры пресечения в виде ареста. 12 января суд продлил арест еще на 4 месяца.