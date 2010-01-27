Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,09 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 26 января. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 26 января, и сегодня составляет 11,35 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 11,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,22-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 января, незначительно понизился и составляет в среднем 0,2624/0,2709 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., курс продажи – 8,14 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3%, по сравнению с 26 января, и сегодня составляет 11,36 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,51 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,440-11,66 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 января, не изменился и сегодня составляет 0,2602 грн./рубль, продажи – понизился на 0,4% – до 0,2717 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,09/8,14 грн., евро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,15 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,08/8,15 грн., евро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0048, к евро – 11,274761, к российскому рублю – 0,26407.