Задержали подозреваемых в похищении техники из избиркома

Задержаны подозреваемые в похищении компьютерной техники из помещения территориальной избирательной комиссии №77 в Запорожье за день до первого тура выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

По его словам, у правоохранителей есть все основания утверждать, что хищение компьютерной техники из помещения Орджоникидзевской райадминистрации, отведенного для ТИК №77, совершенное 16 января, не связано с политическими процессами, а является преступлением, совершенным с корыстной целью.

"Есть основания предполагать, что это была обычная кража с целью наживы. Украли самое дорогое: мониторы и системные блоки. Ничего, что могло повлиять на процесс выборов в области, украдено не было", - пояснил прокурор.

По словам В.КУЛАКОВА, также "в поле зрения правоохранительных органов есть люди, которые занимались аналогичными кражами: есть трое задержанных за аналогичные преступления, их проверяют на причастность к этому преступлению. Причем один из них якобы уже дает показания".

Как сообщал УНИАН, 16 января утром стало известно, что неизвестные проникли в помещение ТИК №77 и похитили компьютерную технику, а также повредили сейфы, в результате чего имущество и документація оказались разбросанными в снегу во дворе.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье или иное помещение, нанесшая значительный ущерб потерпевшему).