Американцы назвали любимого актера 2009 года
09:10, 27 января 2010Общество
1695 0
Анджелину Джоли "разлюбили"
|Клинт ИСТВУД
Второе место жители США отдали Джонни ДЕППУ (в прошлом году он занял восьмое место), третье – Дензелу ВАШИНГТОНУ.
Такие данные приводятся в ежегодном социологическом опросе Harris Poll, сообщает «Газета.ру».
В десятку любимых актеров США также вошли Сандра БУЛЛОК, Том ХЭНКС, Джордж КЛУНИ, Джон УЭЙН, Мэрил СТРИП, Морган ФРИМЭН и Джулия РОБЕРТС.
Отмечается, что в 2009 году из списка исчезли имена Уилла СМИТА, Харрисона ФОРДА и Анжелины ДЖОЛИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter