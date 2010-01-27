Американцы назвали любимого актера 2009 года

Актер и режиссер Клинт ИСТВУД назван «любимым актером американцев» 2009 года.

Второе место жители США отдали Джонни ДЕППУ (в прошлом году он занял восьмое место), третье – Дензелу ВАШИНГТОНУ.

Такие данные приводятся в ежегодном социологическом опросе Harris Poll, сообщает «Газета.ру».

В десятку любимых актеров США также вошли Сандра БУЛЛОК, Том ХЭНКС, Джордж КЛУНИ, Джон УЭЙН, Мэрил СТРИП, Морган ФРИМЭН и Джулия РОБЕРТС.

Отмечается, что в 2009 году из списка исчезли имена Уилла СМИТА, Харрисона ФОРДА и Анжелины ДЖОЛИ.