Финансовый кризис: в МВФ увидели повод для оптимизма
08:36, 27 января 2010Общество
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Новый прогноз роста мировой экономики
Мировая экономика выходит из рецессии быстрее, чем ожидалось, утверждает Международный валютный фонд, представивший новый прогноз роста мировой экономики в 2010 году.
Согласно МВФ, рост составит около 4%, в то время как в прошлом году наблюдался спад, сообщает радио «Свобода».
Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН, однако, предостерег правительства от слишком быстрой отмены введенных ими антикризисных мер, поскольку рост все еще нестабилен.
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