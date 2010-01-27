В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Сегодня в Давосе (Швейцария) стартует ежегодная встреча участников Всемирного экономического форума. Основной темой заседаний станет поиск путей перепланировки мировой экономической системы.

Вероятно, пишет РосБизнесКонсалтинг, одной из главных тем станут последние действия президента США Барака Обамы, направленные на ограничение свободы деятельности банков. Эти действия привели к падению котировок акций ведущих американских и европейских банков, а потому наверняка не останутся без внимания.

Одной из самых актуальных тем форума обещает стать обсуждение рисков суверенных дефолтов.

Правительства многих стран закачали в национальные экономики крупные средства, направленные на стимуляцию потребления и экономического роста. Не всем удалось сделать это за счет накопленных резервов (как, например, России или Китаю) – многие страны накопили много новых долгов, и последние примеры (Греция, Испания, Португалия, Дубаи) говорят о том, что после преодоления "Великой Рецессии" им стоит вплотную заняться приведением своего госдолга в разумные пределы по отношению к ВВП. Одним из последних примеров тренда стала Япония, чье медленное восстановление вкупе с ростом государственных займов стали причиной пересмотра прогноза по ее рейтингу аналитиками Standard&Poor`s до "негативного" - впервые за последние 8 лет.

Другие заявленные темы – волатильность цен на продовольствие, скачки цен на нефть, борьба с надуванием новых "пузырей", подрывающие производительность труда хронические заболевания, а также новый, посткризисный и могущественный как никогда ранее Китай.

В последнем эксперты Всемирного экономического форума, готовившие традиционный доклад в преддверии форума, видят "колосса на глиняных ногах": по их мнению, темпы роста китайского ВВП (по итогам 2009 г. - 8,7%) могут замедлиться до 6% и даже ниже. Причина – слишком интенсивный рост кредитования, которое разгоняет экономику Китая, но одновременно влечет повышенный риск нерационального распределения капитала и новых пузырей на рынках финансовых активов и недвижимости.

В этом году в ежегодном собрании в Давосе примут участие около 2,5 тыс. участников из 90 стран.