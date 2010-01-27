Черноморнефтегаз возобновил вертолетные перевозки

26 января после длительного перерыва в ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) впервые возобновились вертолетные перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что за день выполнено три технических рейса. Вертолет Ми-8 МТВ успешно доставил для вахтовиков питьевую воду и продовольствие на самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Таврида», а также на блок-кондуктор-23 и морскую стационарную платформу (МСП-17) газоконденсатного месторождения «Штормовое» в Черном море.

В компании отмечают, что возобновлению полетов предшествовала большая подготовительная работа по приведению в соответствие с современными требованиями вертолетных площадок. В результате Государственная авиационная администрация Министерства транспорта и связи Украины в декабре 2009 года выдала ГАО «Черноморнефтегаз» сертификаты на эксплуатацию 10 вертолетных площадок, которые расположены на производственных объектах компании как на суше, так и на морских стационарных платформах и двух самоподъемных плавучих буровых установках. Это первый в стране случай сертификации взлетно-посадочных площадок морского базирования.

Специалисты компании при методологической помощи Госавиаадминистрации провели дооснащение площадок оборудованием метеообеспечения, навигации и связи, светосигнальными комплектами, средствами противопожарной безопасности. Авиакомпания «Марс-РК» помогла в создании инфраструктуры вертодромных служб.

Также в сообщении отмечено, что завтра планируется осуществить смену вахт, которые добывают природный газ на Архангельском и Голицынском месторождениях в северо-западной части Черноморского шельфа.

Воздушные перевозки осуществляет авиакомпания «Марс-РК» на сертифицированном вертолете Ми-8 МТВ.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».