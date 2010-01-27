УГКЦ призывает к молитве и ответственному выбору Президента

Украинская Греко-католическая церковь призывает верующих к молитве и ответственному волеизъявлению во втором туре президентских выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Синода епископов Киево-Галицкого Верховного архиепископства УГКЦ к верующим Украинской Греко-католической церкви и людям доброй воли по случаю второго тура выборов Президента Украины.

Как отмечается в обращении, “наш народ должен понимать, что возможность свободно, без внешнего принуждения избирать руководителя государства является для нас великой привилегией. В то же время эта свобода представляет для нас святой гражданский долг. Поэтому хотим по случаю президентских выборов обратить ваше внимание на ответственность, которую каждый украинец должен проявить в связи с этим важным событием, и на необходимость молитвы к Господу”.

В УГКЦ отмечают, что “ответственность, которая касается выборов, имеет различные аспекты”. “Во-первых, она заключается в том, чтобы использовать возможность выбирать главу государства. Легкомысленно отнестись к этой возможности, не проголосовать – это не является мудрым решением, а скорее – наоборот. Воспользоваться правом выбирать – значит проявить гражданскую зрелость и ответственность. А если не голосовать – значит убежать от ответственности. Каждый из нас должен очень добросовестно отнестись к этому и не упустить случая настоящего волеизъявления”, - считают в УГКЦ.

“Во-вторых, мы, избиратели, лично ответственны за то, чтобы иметь возможность воспользоваться своим правом. Каждый должен позаботиться, чтобы он должным образом был зарегистрирован и чтобы ничто не могло помешать ему исполнить этот гражданский долг. В-третьих, что в отношении Бога и собственной совести мы обязаны честно использовать свою возможность избирать. Грехом является поддаться коварным замыслам руководить нашим выбором с помощью денежных вознаграждений или мнимых привилегий. Четвертым и очень важным проявлением нашей ответственности является познать кандидатов и сделать выбор: разумный, рассудительный, не эмоциональный или случайный. Оба кандидата, прошедшие во второй тур, – это люди, которые на протяжении длительного времени в различных обстоятельствах занимали высокие и ответственные государственные должности. Их поведение и деятельность на этих должностях является объективным основанием для того, чтобы мы могли сделать свободный и ответственный выбор. Что касается программ и обещаний, то их можно будет оценивать и осуждать через несколько лет”, - подчеркивается в обращении.

Поэтому УГКЦ призывает верующих к молитве, “прежде всего, поручить Богу себя, свой народ и свое государство”. Господь Бог как добрый Отец, Властелин Вселенной лучше знает, что для нас является полезным. Поэтому молитва заключается в том, чтобы отдать себя в отцовские руки нашего Творца и Господина, отмечают в УГКЦ.

“Второй элемент, о котором не смеем забывать, – это то, что в любых обстоятельствах мы должны сознательно исполнять Божью волю, Господний закон. Наше поведение в это время и в этих обстоятельствах должно всегда отвечать требованиям Божьего закона: речь идет об уважении к человеку, абсолютной честности и уважении прав других. Искренняя молитва обязывает нас быть христианами не на словах, а на деле”, - отмечают авторы обращения.