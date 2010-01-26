В Запорожье - массовые отключения электричества из-за холодов

В Запорожье понижение температуры воздуха до "- 20" вызывает перегрузки сетей и отключения электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергопоставляющей компании Запорожского региона ОАО "Запорожьеоблэнерго" (ЗОЭ), резкое снижение температуры воздуха повлекло за собой массовое увеличение использования потребителями электрообогревателей.

"В связи с этим в Запорожье нагрузка на сети значительно увеличилась, что приводит к перегрузкам сетей и отключению и повреждению электрооборудование. Ежесуточно фиксируется по 10-15 массовых повреждений на подстанциях - перегорают предохранители. Кроме того, за минувшие выходные из строя вышли 11 кабельных линий напряжением 6-10 кВ", - сообщили в пресс-службе ЗОЭ со ссылкой на главного инженера "Запорожских городских электрических сетей" Романа БАДЕРУ.

В пресс-службе так же отмечают, что "ремонтные бригады облэнерго работают круглосуточно, но объем работ настолько велик, что сразу приехать на вызов у энергетиков иногда просто нет возможности".

О сумме ущерба, причиненного компании в результате повреждений оборудования из-за превышения потребителями разрешенной к использованию мощности электроустановок, пока официально не сообщается.

Справка УНИАН. В связи с резким снижением температуры воздуха и увеличением энергопотребления Запорожская область на 8% превысила лимит потребления электроэнергии, установленный на январь 2010 года Министерством топлива и энергетики Украины.