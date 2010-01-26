В Киевской и Ривненской областях отменяют автобусные рейсы
16:09, 26 января 2010Общество
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Говорят, виновата непогода
По оперативной информации, по состоянию на 14.00 вторника, 26 января, вследствие сложных погодных условий эксплуатируются с ограничением ряд автобусных рейсов на межобластных маршрутах в Киевской и Ривненской областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, из-за ненастья на данный момент отменены 27 рейсов. По сообщению ГП «Киевпассервис», из-за неблагоприятных погодных условий не выполняются 24 рейса. А три рейса отменены на автобусных маршрутах в Ривненской области.
Автовокзалы и автостанции работают в обычном режиме.
Принимаются меры по ликвидации погодных последствий на дорогах, отметили в МТСУ.
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