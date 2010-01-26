ЕБРР не будет сокращать кредитование Украины

Стратегия Европейского банка реконструкции и развития на этот год не предусматривает сокращения объемов кредитования Украины, сообщает «Немецкая волна».

Директор украинского представительства ЕБРР Андре КУУСВЕК. объяснил, что рекордное количество инвестиций Банка в украинскую экономику в прошлом году было следствием реализации специально разработанной для Украины программы по преодолению последствий мирового финансового кризиса. Банкир отметил, что не сомневается в возвращении кредитов.

«В 2009 году мы отобрали партнеров, которые имели потенциал не только пережить кризис, но и развиваться дальше. Этот потенциал является залогом того, что кредиты будут возвращены», – сказал А.КУУСВЕК. По его словам, подавляющее большинство украинских партнеров - частные предприятия.

Как отметил А.КУУСВЕК, если в прошлом году инвестиции направлялись преимущественно в банковскую сферу, в этом году ЕБРР намерен сосредоточиться на энергетике, производстве электроэнергии и муниципальной и государственной инфраструктуре. Общий объем средств на эти проекты, по его словам, должен составлять не менее 1,5 млрд. долларов.

По официальной информации, объем операций бизнеса за все время по проектам ЕБРР на конец прошлого года составляет 4,8 миллиардов евро. Три четверти этих средств получил частный сектор. ЕБРР начал сотрудничество с Украиной 1993 года. В прошлом году годовой объем операций банка впервые превысил полтора миллиарда долларов.