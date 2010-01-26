Украинские моряки объявили забастовку в Приморье

Половина экипажа теплохода Sea Star - шесть из 13 моряков, все граждане Украины - во вторник объявили бессрочную забастовку в порту Находка Приморского края, добиваясь выплаты заработной платы и возвращения на родину.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай СУХАНОВ.

«За помощью в российский профсоюз моряков обратились украинские моряки, они сообщили, что четыре месяца не получают зарплату. Долг составил около $70 тыс.», - сказал он. Моряки добиваются от судовладельца полного погашения зарплаты и возвращения на родину.

Судно Sea Star работает под «удобным флагом» Коморских островов. «Удобный флаг» означает, что хозяин судна платит налоги государству, предоставляющему офшорные льготы иностранным судовладельцам. Экипажи судов, работающих под «удобными флагами», часто не имеют даже минимальных социальных гарантий.