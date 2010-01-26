Кто возглавит жюри 63-го Каннского кинофестиваля

Американский режиссер Тим Бертон возглавит жюри 63-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в период с 12 по 23 мая 2010 года. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе. Полный состав жюри, а также список фильмов, которые будут участвовать в конкурсной программе кинофестиваля, объявят в середине апреля текущего года.

Тим Бертон отметил, что для него большая честь возглавить жюри в Каннах. По словам режиссера, он с нетерпением ждет того момента, когда вместе со своими коллегами сможет посмотреть различные выдающиеся фильмы со всего мира. Бертон также добавил, что чувствует себя так, будто его мечта стала реальностью.

Бертон начал свою карьеру в кино в 70-х годах. Он снимал короткометражные фильмы, однако известность получил лишь после премьеры картины "Битлджус". Помимо этого Бертон является режиссером таких фильмов как "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается", "Эдвард руки-ножницы", "Сонная Лощина", а также анимационного фильма "Труп невесты". В настоящее время он работает над картиной "Алиса в стране чудес" по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Премьера фильма запланирована на март 2010 года.

В прошлом году жюри Каннского кинофестиваля возглавляла французская актриса Изабель Юппер. Она стала лишь четвертой женщиной, которой организаторы доверили эту обязанность. Главный приз 62-го Каннского кинофестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", получил фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке "Белая лента".

Лента.ру