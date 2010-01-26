НБУ определил, как будет выходить на межбанковский рынок

Национальный банк Украины своим постановлением от 21 января 2010 года №18 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в 1 квартале 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, валютные спецаукционы для физлиц – заемщиков комбанков будут проводиться НБУ в среду - в долларах США, а в пятницу - в евро и швейцарских франках. Аукционы также могут проводиться и в соответствии с сообщениями Национального банка.

Валютные интервенции по единому курсу и валютные аукционы для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни Нацбанк будет проводить «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения «адресной интервенции в случае возникновения безотлагательной необходимости общегосударственного значения по отдельному постановлению правления Национального банка Украины".

Как сообщал УНИАН, интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) в прошлом месяце составили "минус" 96,8 млн. долл. США (в долларовом эквиваленте).