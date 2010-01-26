Томенко: Ющенко срочно раздает звания и награды

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в связи с приближением завершения срока пребывания при власти окружение Президента Виктора ЮЩЕНКО пытается срочно решить все свои неотложные проблемы, раздавая звания и награды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Чернигове.

По словам Н.ТОМЕНКО, эта ситуация порождает «две беды» – присвоение университетам статуса национальных и званий Героя Украины и государственных наград без особых на то оснований. Заместитель председателя ВР считает, что из-за массовости награждений и предоставления высших статусов учебным заведениям "нивелируются статусные вещи".

«Награждать министра государственным отличием – это абсурд, потому что это его работа, награждать бизнесмена – так он деньги зарабатывает, при чем тут звание «Герой Украины», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он выразил надежду, что после избрания нового Президента Украины ситуация изменится, а также будет создана специальная экспертная комиссия, которая будет определять персоналии для наград, а не так, что "Секретариат Президента подал в Секретариат Президента документы и Президент подписал".

Говоря об учебных заведениях, Н.ТОМЕНКО заметил, что отдельные из них за эту избирательную кампанию получили статус национальных, тогда как едва могут называться институтами. Заместитель председателя ВР считает возможным в дальнейшем решить вопрос "уравниловки" вузов, введя градацию среди учебных заведений, при которой статус "национальный" не будет самым высоким, а лишь средним.